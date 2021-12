Gf Vip, "a chi fanno comodo le corna in tv": Alex Belli-Delia-Solei, la sentenza di Maurizio Costanzo

22 dicembre 2021 a

a

a

Continua a tenere banco il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip dopo aver infranto il regolamento anti-Covid durante la visita della moglie, ma anche da fuori è praticamente il protagonista indiscusso del reality. Non a caso le ultime due puntate si sono rette soprattutto sulle sue spalle, con tanto di confronto addirittura con la madre di Soleil.

La brutale rissa tra Sonia Bruganelli e Signorini? Solo qualche giorno prima... Paolo Bonolis sapeva tutto?

L’impressione è che Alfonso Signorini e i suo autori stiano spremendo all’inverosimile Belli, che dal canto suo si gode questo picco di popolarità: “Mezza Italia ne sta parlando e lui è sulla bocca di tutti”, ha scritto Maurizio Costanzo nella sua rubrica ‘Parliamone con…’ uscita sul settimanale Chi. “A me pare che recitassero. Perlomeno lui”, è stato il verdetto di uno dei big della televisione italiana. Insomma, si tratterebbe di una recita ben costruita, che sta tirando molto a livello di ascolti e mettendo in secondo piano tutto il resto che (non) sta succedendo al Gfvip.

"Non mi sento a mio agio, mi tolgo". Appena entrata, Valeria Marini fa saltare in aria il GfVip

“Le corna fanno notizia anche in un condominio e nella cerchia delle nostre amicizie, figuriamoci in tv”, ha aggiunto ancora Costanzo. E chissà se Delia Duran, promessa moglie di Belli, sia stata davvero complice in tutta questa storia e non solo vittima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.