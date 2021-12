Uomini e Donne, la foto di Andrea Nicole e Ciprian toglie ogni dubbio: storia d'amore? Ecco la verità

24 dicembre 2021 a

Andrea Nicole rompe il silenzio. Dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'ex tronista ha parlato del suo rapporto con Ciprian Aftim. "Con lui - ha risposto alle tante domande dei fan - giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta". Il tutto accompagnato da uno scatto in bianco e nero in cui si guardano sorridendo.

Andrea Nicole non ha evitato il tema polemiche. L'ex tronista e il 28enne si sono infatti presentati insieme in studio confessando di aver trascorso la notte insieme senza avvisare nessuno e dunque violando il regolamento. Pentita? Niente affatto, Andrea Nicole rifarebbe tutto. Poi ancora, l'ex tronista ha controbattutto a coloro che hanno definito il fidanzato un falso.

"In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace". Tra i due insomma sembra andare a gonfie vele anche se il Natale, con ogni probabilità, lo trascorreranno separati con i rispettivi parenti. "Il Natale è in famiglia, sempre", ha detto Andrea Nicole per poi concludere: "Ho proprio bisogno di passare del tempo con loro".

