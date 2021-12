Gf Vip, "tuo nonno è morto": il dramma in diretta per Alessandro Basciano, pubblico sconvolto

Francesco Fredella 27 dicembre 2021 a

Sconforto nella casa del Grande Fratello Vip per Alessandro Basciano, uno degli ultimi arrivati nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E' morto suo nonno nei giorni scorsi e la notizia è stata blindata fino a poco fa. Poi l'annuncio e lo sconforto del gieffino. Che si è commosso piangendo. Ma Alessandro non è rimasto solo: l'hanno confortato nella casa i suoi compagni di avventura ed ha lasciato intendere che avesse già da tempo dei problemi di salute.

“La mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta che l’ho visto non stava benissimo. Io so che per lui è stata la fine di una sofferenza. Ha fatto il suo percorso. (…) Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna. Mi hanno detto che non potevo fare nulla“, ha rivelato ai vipponi. Al momento non è chiaro se possa partecipare o meno al funerale di suo nonno. Se dovesse decidere di uscire momentaneamente dalla casa dovrebbe sottoporsi a un periodo di quarantena prima di rientrare, questo sicuramente complicherebbe le cose.

Intanto, Alessandro Basciano si sta avvicinando sempre di più a Sophie Codegoni: c'è stata un'amicizia lampo, sin da subito, che potrebbe trasformarsi in amore. Tempo al tempo. Stasera, però, la puntata tanto attesa: a Roma tornerà Alex Belli, senza dubbio si tratta di uno dei concorrenti più gettonati di questa edizione. Potrebbe esserci un nuovo confronto - scontro. Forse anche con Alessandro Basciano, che ha definito American Smile (per la sua dentatura bianchissima). Quello che accadrà è solo questione di improvvisazione. Manca poco.

