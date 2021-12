Amici, Alessandra Celentano-choc: "Ho visto torture assurde", le parole che spaccano il pubblico

Francesco Fredella 27 dicembre 2021 a

Ad Amici 21 Alessandra Celentano fa un appello chiedendo a tutti di consumare meno carne. “Capricci dell’uomo”, dice. E le sue parole dividono a metà il pubblico, praticamente spaccato. Alessandra Celentano, durante le feste natalizie, fa gli auguri speciali ai suoi follower attraverso un post su Instagram. Ed attacca anche le storiche tradizioni che prevedono piatti a base di carne in tutta Italia. "Dietro a tutto ciò ci sono assurde torture, sempre come conseguenza dei capricci dell’uomo”, continua la Celentano. “Possiamo farne a meno”.

La Celentano adesso sbotta sul serio agitando le acque durante la pausa di Natale. Il suo attacco alle tradizioni, tra l'altro, potrebbe essere visto negativamente da una parte del pubblico a casa, che segue da sempre Amici. La Celentano parla anche di borse, scarpe o pellicce: un duro attacco a chi indossa questi capi che sacrificano la vita degli animali. Per essere più incisiva indossa un paio di corna di renna fatte di plastica. E dice: “Questo è il giusto modo di indossare parti di animale e non scarpe, borse, pellicce, piumini o creme. Per non parlare dell’alimentazione! Ad esempio il foie gras (fegato di anatra o oca), non è un alimento vitale, no? Possiamo farne a meno! Se tutti sapessero come fanno a ricavare questa pietanza, forse qualcuno non lo mangerebbe più”.

Alla fine manda un messaggio di solidarietà a tutti. Le sue parole fanno il giro della Rete, visto che la trasmissione di Maria De Filippi è da sempre leader di ascolti. Prima della pausa Natalizia, aveva bacchettato Cosmary durante gli ultimi daytime.

