GfVip, "che schifo, mi sto sentendo male": cosa appare dietro Gianmaria, il video choc

30 dicembre 2021 a

a

a

Un dettaglio non è passato inosservato all’interno della casa del GfVip e ha fatto inorridire i telespettatori. Durante la diretta, gli appassionati del reality non hanno potuto fare a meno di notare un topo alle spalle di uno dei concorrenti, Gianmaria. Purtroppo non si tratta del primo avvistamento di questo tipo nella casa più spiata d’Italia.

"Sentivo un urlo". Miriana Trevisan, il presagio prima del lutto. Cos'è successo nella casa, dettaglio da brividi

Già altre volte in passato i concorrenti hanno parlato di roditori che spuntano improvvisamente in qualche angolo della casa. Tra i primi ad aver avuto un incontro ravvicinato con un topo c'è Ainett Stephens, ormai ex concorrente del programma di Canale 5. E’ avvenuto ben prima della sua eliminazione, mentre la modella si trovava in cucina.

"Delia Duran non entrerà, motivi di salute". Sciacallata: bomba al veleno a poche ore dalla diretta del GfVip

Senza dimenticare che proprio Gianmaria si è già trovato davanti a un roditore. E’ successo qualche tempo fa, quando il giovane è entrato in confessionale e lo ha visto davanti alla porta. Adesso un nuovo incontro, anche se l’imprenditore napoletano questa volta non se n’è reso conto. Antinolfi, infatti, stava discutendo in giardino quando alle sue spalle è spuntato un topo. Lo si è visto passare velocemente. Intanto sui social c’è chi si lamenta: "Che schifo", "Mi sto sentendo male" e anche chi chiede di prendere dei seri provvedimenti a riguardo. Così da evitare che incontri ravvicinati di questo tipo possano ripetersi altre volte fino a marzo, quando il reality chiuderà i battenti.

Miriana Trevisan informata dagli autori del GfVip: lutto tremendo in famiglia. Sconvolta, crolla travolta dal dolore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.