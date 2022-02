Heidi Klum e il nudo integrale frontale davanti a tutti in spiaggia: scena non adatta ai daboli di cuore

08 febbraio 2022 a

a

a

Nuova stagione in arrivo per Germany's Next Top Model, il reality show di cui Heidi Klum è conduttrice e produttrice ormai da 15 anni. La modella mentre gira una puntata sulla spiaggia di Huntington Beach, in California. Fa i provini e giudica modelle completamente nude e dipinte con vernice dorata, e poi si diverte a scherzare con il fotografo Brian Bowen Smith.

Intanto la modella ha assicurato le gambe per l’incredibile cifra di due milioni di dollari. Ma una, rivela la top model, vale più dell’altra: “Quando ero giovane sono caduta su un bicchiere e ho una grossa cicatrice. Ora ho messo così tanto abbronzante spray che non si può vedere ma sì, una gamba è più costosa dell’altra per questo motivo”.

Completamente nuda sulla scala di casa, ecco il lato B di Heidi Klum a 48 anni: un miracolo della natura | Guarda

La top model ha assicurato le sue gambe da tempo dietro consiglio di un’amica. Una vale 1 milione, l’altra 1,2. Il motivo della bizzarra discrepanza lo svela oggi nel salotto di Ellen Degeneres in The Ellen Show: un incidente che ha lasciato una grossa cicatrice sull’arto. Dopo lacarriera come fotomodella cominciata negli anni novanta, Heidi, 48 anni, dal 2013 riveste il ruolo di giudice nel seguitissimo America’s Got Talent e si diletta nella produzione di reality show nel proprio paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.