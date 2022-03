GfVip, Federica Panicucci e la frase su Soleil Sorge: "C'è chi dice che...". Fuoriprogramma: parole pesantissime

Francesco Fredella 11 marzo 2022 a

Si parla ancora una volta di Soleil Sorge, uscita dal Grande Fratello Vip. Adesso, la concorrente torna al centro delle polemiche. A Mattino 5 Federica Panicucci svela: “C’è chi ha detto che non è stata credibile". Nonostante la guerra tra Russia e Ucraina la seconda parte della trasmissione viene interamente dedicata al Grande Fratello Vip, quindi a quello che è accaduto nel corso della puntata di ieri. Il confronto di fuoco tra Soleil Sorge, Lulù, Jessica Selassié e Manila Nazzaro al GF Vip al centro di un nuovo scontro che finisce in una clip del programma della Panicucci. “Sono stati tanti ad aver detto che la Soleil vista ieri sera è stata un po’ troppo pacata, un po’ troppo buona… Non credibile…”, dice ancora la conduttrice.

Poi arriva l'affondo di Patrizia Groppelli, che dice: “Mi è scaduta. Ha fatto un Grande Fratello Vip grandioso… Soleil ha creato dinamiche… Ma finire in questa maniera… Mi è scaduta come lo yogurt". A difendere Soleil ci pensa Maria Monsè, che continua a dire: “Sta volando alto. Secondo me Soleil sta volando alto…Finito questo programma ne dovrà fare un altro…E quindi penso che sicuramente lei al momento ha altre cose da pensare". Eppure, durante la puntata di ieri, Soleil è stata duramente "bacchettata" da Alfonso Signorini, che probabilmente quando l'ha messa di fronte ad un confronto pensava a una reazione decisamente diversa. Non è andata così, un fuoriprogramma - quello di Soleil e Alex Belli - che il pubblico potrebbe non aver gradito. Forse perché stanco di questa soap. Infatti, la serata di ieri l'ha vinta Rai1 con Doc (che ha toccato il 26% di share).

