Isola dei Famosi, ecco il primo concorrente: "Ma chi è?". Accolto così, il gelo siderale

L’Isola dei Famosi partirà esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi tornerà quindi alla conduzione del reality dei naufraghi a partire dal 21 marzo: in studio al suo fianco ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria in qualità di opinionisti. L’inviato in Honduras sarà invece sempre Alvin, mentre resta da svelare tutto il cast che prenderà parte a questa edizione.

Attraverso i suoi canali social, l’Isola dei Famosi ha intanto iniziato ad annunciare ufficialmente uno dei naufraghi di quest’anno: si tratta di un nome importante, quello di Nicolas Vaporidis. L’attore, oggi 40enne, è famoso soprattutto per aver interpretato il protagonista di Notte prima degli esami, un film che ha fatto sognare un’intera generazione. La sua popolarità non è più a livelli alti negli ultimi anni, ma si tratta comunque di un nome di peso.

“Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago dell’Isola pronto a sbarcare in Honduras”, è la presentazione del reality di Canale 5. Alcuni utenti si sono però chiesti “ma chi è?”: non è chiaro se facessero finta o davvero non ne sono al corrente. Forse a spiazzare alcuni è il fatto che l’attore adesso sia completamente senza capelli.

