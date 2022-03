Uomini e donne, Gemma Galgani e la proposta indecente: "Me lo farei rifare". Franco, mani lunghe e gossip scatenato

13 marzo 2022 a

Mani lunghe e proposte indecenti a Uomini e donne. Franco Fioravanti, nuovo cavaliere del Trono Over del dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, abbozza un pensiero piccante su Gemma Galgani, la Dama di Torino che tutti vogliono (almeno a parole e sotto i riflettori) ma che nessuno, alla fine, piglia. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il barbuto corteggiatore si è fatto massaggiare da Gemma e ora rilancia: "Certo che me lo farei fare, è bravissima! Gemma è stata davvero carina a farmi quel massaggio, è riuscita ad attenuare moltissimo il mio mal di schiena: mi sono beccato un colpo di vento subito dopo l’allenamento e mi sono 'incriccato'. Lei mi ha rimesso al mondo, non me lo sarei mai aspettato". Ovviamente sui sociale i commenti maliziosi riguardo alle doti "nascoste" e insospettabili della Galgani, sempre bistrattata da Tina Cipollari, si stanno sprecando.

Protagonista di una vivace discussione in studio dopo la proposta fatta alla dama Enza di farle un massaggio privato (la signora non ha apprezzato affatto), Fioravanti si difende con veemenza, allontanando i sospetti più malandrini: "Senza nessuna malizia! Enza mi aveva detto di avere un dolore alla cervicale, io sono molto bravo con i massaggi e le ho detto che, se avesse voluto, avrei comprato un olio per massaggi e avrei cercato di aiutarla con il suo dolore. Non c’era nessun sotteso ambiguo ma lei si è irrigidita veramente molto".

"Se c’è qualcuno che non allunga le mani sulle donne sono io. Sono passato per un tipo che fa chissà quali avances, ma non è proprio il mio caso! Anche quando ho fatto quella sparata sul chiedere sempre un massaggio al primo appuntamento, io stavo scherzando. Non ho questo approccio, basta chiedere a Nadia. A volte le mie parole andrebbero prese molto meno sul serio"

