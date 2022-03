Gf Vip, volano stracci tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini: "Sparisci", "Finalmente trombo". Clamoroso su Canale 5

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

Per la serie: "C'eravamo tanto amati". Ora tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini cala il gelo al Gf Vip, nell'ultima puntata del reality vinto da Jessica Selassié in onda su Canale 5. L'ex conduttrice arriva in studio per presentare L'Isola dei famosi e Alfonso la accoglie a braccia aperte. Lei, regina indiscussa della tv, si rende protagonista di un fuoriprogramma virale. "Alfonso sparisci", dice al conduttore. Che coglie la palla al balzo per scherzare: "Finalmente trombo". Tutto avviene in prima serata quasi al passaggio di testimone, visto che lunedì sera inizia l'Isola dei famosi.

La finalissima del Gf Vip diventa teatro di uno spettacolo molto atteso: sei mesi di reality, due puntate settimanali con uno share sempre sulla cresta del 20 % e anche di più. "Alfonso ti devo fare i complimenti - dice la conduttrice - però ora basta. Sparisci! Trovati un hobby, lasciaci spazio", ribadisce lady Totti. Ed in quel momento il direttore di Chi le dice: "Leggo che sei separata in casa se vuoi ti presto Alex Belli?". Ilary, dalla verve acuta e popolare, risponde a modo suo: "Con tutto il rispetto... manco dipinto".

Il Gf Vip chiude i battenti. Ma Signorini, prima di salutare il pubblico, davanti alla telecamera dà appuntamento a settembre. Si ricomincia. Per lui, adesso, qualche settimana di meritato relax lontano da tutto e tutti. Poi la macchina si metterà al lavoro per il cast. All'orizzonte un altro semestre televisivo che sarà molto impegnativo. I vipponi, smaltita la sbornia della tv, torneranno alla vita di tutti i giorni. Appunto, sperando che qualcuno tra pochi giorni, quando inizierà L'isola dei famosi, si ricorderà di loro.

