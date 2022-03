Uomini e Donne, la confessione di Roberta Giusti: "Ero totalmente alienata", il suo periodo nero

Francesco Fredella 21 marzo 2022 a

a

a

Adesso si racconta sui social, a ruota libera e senza filtri. Roberta Ilaria Giusti, ex protagonista di Uomini e Donne, rompe il silenzio. Si tratta, inutile negarlo, di una grande confidenza che lascia senza parole i fan. La fidanzata di Samuele Carniani risponde senza freni a un suo seguace: “Avevo bisogno di una vera e propria scossa e anche a inizio percorso ero scettica al pensiero di poterla avere davvero”. La scelta di raccontare come mai abbia deciso di partecipare a Uomini e donne resta molto forte. “Non riuscivo a rapportarmi con nessuno”, dice ancora la Giusti. Che poi ha raccontato il momento difficile vissuto prima dell'arrivo nel programma di Maria De Filippi, in particolare della necessità di mettersi in gioco "dopo tempo in cui non riuscivo a rapportarmi con nessuno". Com'era il suo atteggiamento prima di partecipare a Uomini e donne? “Ho avuto un periodo in cui ero totalmente alienata dallo studio e dal lavoro e avevo innalzato dei muri altissimi intorno a me".

Jessica Selassiè? Il colpo esplosivo di Maria De Filippi: tam-tam a Mediaset

Roberta, poi, ha parlato anche del suo trionfo contro la paura. “Presa da un qualcosa che poi mi ha fatto un male cane, mi ero ripromessa di non farlo più, e la paura di cui parlavo prima, unita alla necessità di dedicarmi completamente a quelle persone che - nonostante trascurate per un periodo - non mi hanno mai lasciato, era più grande di tutto il resto", ha continuato, rispondendo alle domande dei fan.

"Lotta al tumore, brutti effetti collaterali": Luisa Monti racconta il suo dramma

I momenti di sconforto hanno scandito la sua vita. “Mi sono dedicata a me stessa e ai miei obiettivi senza alzare mai la testa, e avevo categorizzato che mai nessuno potesse starmi vicino perché non mi sarei presa il rischio di star male ancora”. La fidanzata di Samuele Carniani poi ha capito che stare male se qualcosa finisce è un rischio che va preso per stare bene e per stare con qualcuno. Roberta, insomma, è riuscita a superare i suoi limiti dopo essersi messa in gioco nel dating show: “Ero comunque molto molto distaccata da tutto”.

"Si è rifatta uguale a lei". Sconcerto a Uomini e Donne: com'è oggi la corteggiatrice Vanessa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.