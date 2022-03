L'isola dei famosi, Ilary Blasi presa per i fondelli da Nicolas Vaporidis? La risposta che scatena il sospetto

Francesco Fredella 22 marzo 2022 a

a

a

Dimenticatelo nel film Notte prima degli esami, uno dei capolavori di Fausto Brizzi. Ora Nicolas Vaporidis si rimette in gioco all'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 tornato in onda ieri, lunedì 21 marzo, e condotto da Ilary Blasi. È uno dei concorrenti ufficiali e sbarca in Honduras con tutto il suo aplomb.

Video su questo argomento Ilary Blasi, le corna di Francesco Totti? "Non ci sono cascata a pochi giorni dalle nozze. Oggi..."

Ma sembra, da rumors, che in passato abbia avuto un dissapore con Jeremias Rodriguez. Quest'ultimo ha tentato di mandarlo al televoto. Forse vecchie ruggini sono tornate a galla? A quanto pare sì. L'isola dei famosi 2022 regala nuove emozioni e qualche ritorno: quello di Antonio Zequila, che aveva partecipato al reality in Honduras 15 anni fa. È in perfetta forma nonostante siano passati molti anni. Ma altra novità di quest'anno: si gareggia in coppia e il fuoriprogramma potrebbe essere dietro l'angolo. Nicolas, appena sbarcato in Honduras, ha fatto coppia con la modella argentina Estefania Bernal. I due sono subito finiti al televoto flash con un’altra coppia inedita, composta dal modello Roger Balduino e dalla moglie del calciatore Djordjevic. Hanno vinto l’attore con la modella ottenendo, conquistando l’immunità.

Ilary Blasi? Mentre lei parla a Verissimo... Lo "sfregio" di Naomi, dove la beccano: foto sanguinose

Ilary Blasi ha chiamato la coppia leader per la nomination, Jeremias e Gustavo hanno nominato Nicolas. "Nomino Nicolas perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato. Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato", hanno detto. Ma non sapevano dell'immunità ed, infatti, quella nomination non è stata valida. Ora, però, si gioca a carte scoperte. In pratica potrebbe accadere di tutto dal momento che Nicolas è venuto a conoscenza dell'attacco dei Rodriguez con la nomination.

Ci sarebbe, poi, un retroscena sulla sua vita sentimentale. Su domanda di Ilary, sempre schietta e sincera, Nicolas Vaporidis ha detto di essere single. Ma Dagospia qualche giorno fa ha scritto: "Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis gareggia tra i single, ma pare che a Roma lui sia fidanzatissimo. Verrà a galla la verità?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.