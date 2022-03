Ilary Blasi a Verissimo, "Noemi Bocchi? Lei allo stadio...". Chi c'è dietro la foto con Totti, un clamoroso sospetto

21 marzo 2022 a

La foto di Noemi Bocchi accanto a Francesco Totti? "Tutto organizzato". Ne è convinta Ilary Blasi, che in studi0 dall'amica Silvia Toffanin a Verissimo domenica pomeriggio ha smentito nuovamente e con forza le voci di crisi coniugale tra lei e l'ex capitano della Roma, avanzando anzi dei clamorosi sospetti su un clamoroso "complotto mediatico" a cui avrebbero abboccato tutti, dai settimanali di gossip ai quotidiani, passando ovviamente per i social. Nelle scorse settimane, tutti si sono scatenati sulla presunta rottura tra la conduttrice dell'Isola dei famosi e il Pupone, galoppando con la fantasia sul possibile flirt tra Totti e una giovane ragazza romana, fotografata a poche poltroncine da lui allo stadio Olimpico.

"Su questa cosa si è detto tanto, anche troppo - taglia corto la Blasi -. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. La nostra preoccupazione è stata per i figli". "Da quando mi sono fidanzata - ricorda la Blasi - con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie. È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m***a".

Secche smentite anche sui flirt attribuiti a lei e al marito: "Io lui (l'attore Luca Marinelli, ndr) non lo conosco. Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l'ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un'organizzazione di qualcuno". Un modo insomma per fare uno scoop a costo zero. Francesco la conosce, lei gli ha chiesto una foto al circolo sportivo dove va. L’unica cosa che è uscita è una foto di Francesco e Noemi, a 20 metri di distanza allo stadio. Ma non c’è altro. Questa è una presunta amante da mesi e c’è solo una foto allo stadio? In pubblico? Dove mio marito e questa donna sono a 20 metri?. L'unica crisi che ricordo - confessa la Blasi - è quella quando lui stava smettendo di giocare, è stata una cosa sua e un pò me lo aspettavo. Siamo pronti alla prossima sfida. Non devo esibire mio marito sui social tipo trofeo".

