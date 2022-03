Michelle Hunziker, "la sua decisione e una nuova immagine": chi è la donna che la ha 'stravolta"

20 marzo 2022 a

Chi c'è dietro a Michelle Hunziker? O meglio, chi c'è dietro ai capelli della meravigliosa conduttrice italo-svizzera? Presto detto: Alessia Solidani, celebre hair stilyst di Roma, a cui si affidano anche, tra le altre, Sabrina Ferilli e Ilary Blasi.

E il Corriere della Sera la ha raggiunta per interrogarla sui segreti dei vip e per chiederle qualcosa in più della sua vita. "Da anni studio le teste di personaggi più o meno famosi - premette -. L’ex first lady degli Stati Uniti aveva una testa piatta, capelli sottili e, per renderla importante e particolare, utilizzava posticci sulla parte centrale. Qui, sui tuoi capelli non si può fare", spiega la Solidani.

Dunque, parlando di Michelle Hunziker, rivela che recentemente la ha convinta a tagliarsi i capelli. In verità, spiega, si tratta di "una sua decisione, aveva voglia di cambiare e insieme abbiamo scelto una nuova immagine". Ora, Michelle, sfoggia un bob. "Piace e può stare bene a molte è un evergreen ma va personalizzato, perché può rendere bella ma anche appesantire i tratti. La moda per i capelli, nel tempo, si è sempre riproposta. Personalmente mi piacciono molto gli anni ’60, lo stile Brigitte Bardot, le trecce, i capelli raccolti", conclude la Solidani.

