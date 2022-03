Ilary Blasi, mentre lei parla a Verissimo... Lo "sfregio" di Naomi, dove la beccano: foto sanguinose

21 marzo 2022 a

Nuovo sgarbo di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Ilary Blasi? Poche ore fa, la conduttrice Mediaset aveva smontato lo scoop di Noemi seduta a poche poltroncine di distanza da Totti, allo stadio Olimpico. Era prima di Natale e secondo molti era l'indizio del flirt tra l'ex capitano della Roma e la bella romana, uno dei motivi della crisi coniugale con la conduttrice dell'Isola dei famosi. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la Blasi aveva attaccato tutti.

"Non conosco neanche Noemi. Francesco forse l'ha incontrata a un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un'organizzazione di qualcuno. Francesco la conosce, lei gli ha chiesto una foto al circolo sportivo dove va. L’unica cosa che è uscita è una foto di Francesco e Noemi, a 20 metri di distanza allo stadio. Ma non c’è altro. Questa è una presunta amante da mesi e c’è solo una foto allo stadio? In pubblico? Dove mio marito e questa donna sono a 20 metri?".



Noemi allo stadio, vicina a Totti: le nuove foto di Dagospia



Ora, però, scrive Dagospia, i sospetti tornano prepotenti. In occasione del derby vinto 3-0 contro la Lazio, con un Totti commosso ed esaltato dal gol su punizione del suo "capitano erede giallorosso" Pellegrini su punizione, c'è stato un avvistamento a dir poco sospetto. A poca distanza dal Pupone era seduta la famiglia Friedkin, i nuovi proprietari americani in cerca di una completa "accettazione" da parte del mondo giallorosso. E fin qui, nulla di strano. Ma a circa 60 poltroncine di distanza da Totti, riecco proprio Noemi. Il paparazzo Mezzelani l'ha paparazzata mentre in gran spolvero, truccatissima, sorridente e seducente si guardava la partita (e Francesco) e nel frattempo scriveva alacremente sul suo smartphone. Cosa (e a chi) ancora non si sa.

