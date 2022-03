Uomini e donne, Stefania caccia il corteggiatore Manuel dopo pochi secondi: mai accaduto

Francesco Fredella 22 marzo 2022 a

a

a

A Uomini e Donne c'è un nuovo cavaliere. Si tratta di Manuel, che arriva in studio per corteggiare la dama Stefania. Ma c'è qualcosa di inaspettato, un vero e proprio caos a Uomini e Donne. In pratica, il cavaliere chiede a Maria De Filippi di potersi avvicinare a Luciano, tutto questo per esprimere tutta la sua ammirazione. E Manuel, a quel punto, mette in atto un vero e proprio show. La dama resta basita, senza fiato e senza parole. "Lo show fallo altrove", urla dallo studio Stefania. "Maria mi posso alzare? Scusami mi siedo… Non è cattiveria… Se sei venuto a fare uno show continua a farlo…", dice ancora nel corso della puntata.

"Lotta al tumore, brutti effetti collaterali": Luisa Monti racconta il suo dramma

Poi, nel corso della puntata, Manuel di Uomini e Donne non si dà per vinto e chiede a Maria De Filippi di poter continuare a stare in studio per cercare una donna. Quindi Maria chiede al parterre femminile se ci fosse qualche donna interessata a conoscerlo. Manuel, però, riceve un brutto segnale: nessuna donna è interessata a lui.

Deve andare via. E così cala il gelo ancora una volta nel corso del programma di Maria De Filippi. Una storia, per certi versi, simile a quella di Gemma Galgani che è costretta a sperare nell'uomo adatto. Per lei tante speranze, nessun amore vero. Nessun amore. Cala il sipario.

Jessica Selassiè? Il colpo esplosivo di Maria De Filippi: tam-tam a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.