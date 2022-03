Uomini e Donne, "ora cambia tutto". Rumors: Maria De Filippi caccia Gemma Galgani?

Francesco Fredella 23 marzo 2022 a

Potrebbe cambiare qualcosa a Uomini e donne. Forse potrebbe esserci anche una sforbiciata per Gemma Galgani, ospite ormai da un decennio nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Cerca l'amore, che difficilmente riesce a trovare. Prima Giorgio Manetti - soprannominato il Gabbiano - poi Nicola Vivarelli, in arte Sirius (omaggio alle stelle, la sua più grande passione).

Per davvero la dama pensa all'addio a Uomini e donne? Sarebbe un colpo clamoroso. Durissimo per una parte del pubblico che da sempre segue le vicende di cuore della dama torinese. Gemma, inutile, ricordarlo ha sempre animato le puntate con la storica opinionista Tina Cipollari. La dinamica dello scontro è stata al centro di decine e decine di puntate di Uomini e donne. Un insider, ora, dice che la De Filippi potrebbe pensare alla diminuzione degli spazi destinati alla dama torinese. Ma tutto è da vedere. Cosa accadrà? Per adesso non si sa ancora nulla di certo.

Gemma, sempre a Uomini e donne, ha fatto i conti prima con Manetti - quindi con la sua rottura e poi con Vivarelli. Quest'ultimo è stato messo fuori dal programma, dopo aver corteggiato per un paio d'anni la Galgani. Ora è all'estero, in crociera. Ma non per divertimento. Sirius lavora sulle navi come ufficiale ed è proprio da lì che continua ad aggiornare i followers con decine di Ig stories. Insomma, nessun ritorno in tv per lui e un ridimensionamento per la dama settantenne. Cambia tutto a Uomini e donne. Nuovo corso del programma mariano.

