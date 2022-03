Gf vip "misto", la pazza idea di Alfonso Signorini. A cosa sta pensando: arruolata la prima super star?

Francesco Fredella 24 marzo 2022 a

Aveva detto stop. Aveva detto, alla finalissima: "Me ne vado, sparisco per un po'". Invece, super Alfonso Signorini già sta pensando al nuovo Gf vip (che andrà in onda nel mese di settembre). Il conduttore interviene nella posta della sua rivista Chi rispondendo ad un lettore. ""L’idea di un GF misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà", dice.

Insomma, senza andare troppo lontano: potrebbe sperimentare quel reality misto che fece fare tanto successo a Barbara D'Urso qualche anno fa. "Ora che è finito questo Gf Vip mi sento monca Alfonso, e non pensare che sia una sviolinata perché ho 83 anni”, dice una lettrice scrivendo al direttore. Che replica commosso: "Grazie due volte per le tue belle parole".

Ma Signorini ha già le idee chiare: "Tra un mese inizio a lavorarci". Dalle nostre indiscrezioni, il direttore avrebbe messo gli occhi su una super star della musica, un po' come accaduto con la Ricciarelli. Uno scambio di messaggi e quel: "Ci vedremo presto". Non vi possiamo svelare il nome, ma si tratta di una donna con una grande storia. Signorini la vorrebbe arruolare nel suo Gf vip. "Ora stacco un mese, poi inizio a lavorare alla nuova edizione", sottolinea. Mediaset, però, non rinuncia ai reality: dopo il Gf vip c'è L'Isola dei famosi. Che sta andando benissimo come ascolti e share. Ilary Blasi resta una garanzia, come del resto anche Signorini.

