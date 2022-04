Mediaset, morto Piero Sonaglia: il lutto travolge De Filippi e Gerry Scotti, addio a una colonna del Biscione

02 aprile 2022 a

a

a

Il mondo della tv è in lutto. È morto Piero Sonaglia, assistente di studio di Maria De Filippi. Sonaglia infatti era presente in tutti i programmi di Canale 5 targati Fascino, la società di produzione della conduttrice Mediaset. Ad annunciare la triste notizia il regista Roberto Cenci attraverso un post su Instagram. "Per sempre con noi, ciao Piero", è stato il messaggio di Cenci. Sconosciute le cause del decesso.

Lutto a Uomini e Donne, morto Nicolas Lorenzo Vona: lo schianto nella notte, strazio dalla De Filippi

A far eco a Cenci anche Gerry Scotti: "Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare 'Pieroooooooo' perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca". Tra i tanti programmi che vedevano la presenza di Sonaglia anche Tu sì que vales, dove - l'ha ricordato Gerry - lo piangeranno tutti.

Dramma a Uomini e Donne, morto Francesco Ravalli a 39 anni. Incidente stradale, indiscrezioni-choc: "Come è accaduto"

Collaboratore agli studi Elios, Sonaglia è stato dietro le quinte di C’è Posta per Te e del talent show Amici. I telespettatori però, già da qualche settimana, avevano notato la sua assenza nel programma. Parlando al magazine di Uomini e Donne, in una delle sue ultime interviste, Piero aveva parlato del suo ruolo definendolo una sorta di aiuto-regia in studio. In effetti era lui che manteneva, attraverso le cuffie, contatti con la regia e lo studio controllando e gestendo tutto quello che avveniva.

Miriana Trevisan informata dagli autori del GfVip: lutto tremendo in famiglia. Sconvolta, crolla travolta dal dolore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.