Isola dei Famosi, Ilary Blasi è al bivio: "La prova del fuoco", tam-tam impazzito a poche ore dalla diretta

Altra prova del fuoco per Ilary Blasi. Una nuova puntata dell'Isola dei famosi andrà in onda questa sera su Canale 5. Ilary però deve fare i conti con il calo, drastico, degli ascolti. Molto poco incoraggianti. Deve superare l'ultimo dato di share della puntata che è andata in onda lunedì scorso con un crollo a 2 milioni e 300 mila telespettatori: la serie Tv Don Matteo infatti ha clamorosamente battuto l'Isola. Un vero e proprio Ko. Ecco perché stasera la Blasi è chiamata a una vera e propria prova del fuoco: superare i 3 milioni di telespettatori e riportare il reality adventure a toccare nuovamente il 20% di share. Potrebbe farcela, visto che stasera su Rai 1 andrà in onda Nero a metà e non il temutissimo Don Matteo, gioiellino prodotto dalla Lux vide.

Secondo le ultime anticipazioni, nel corso della puntata di oggi ci sarà un confronto tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, che lunedì scorso se ne sono dette di tutti i colori. Tra l'altro Luxuria, a Pomeriggio 5, ha detto di esserci rimasta molto male per le frasi dell'attore romano e di voler aspettare le sue scuse. Ilary Blasi metterà Luxuria e Vaporidis uno di fronte all'altro?

In ogni caso, l’Isola dei Famosi questa stasera riserverà molte sorprese. Ci sarà un eliminato, innanzitutto. Le coppie in nomination sono Lory Del Santo e Marco Cucolo, Jeremias Rodriguez e il padre e Blind e Roberta Morise. E non mancano le prime spifferate: secondo i sondaggi, le coppie composte dai Rodriguez e Blind con la Morise sarebbero quelle più a rischio, ma il condizionale è d'obbligo.

