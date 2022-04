Isola dei famosi, Vladimir Luxuria ridicolizza Lory Del Santo: "Con quello sguardo...", si scatena il caos

Francesco Fredella 05 aprile 2022 a

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono ormai da giorni all’Isola dei Famosi. L'attrice si sente circondata da nemici, lontano dalla sua comfort zone, addirittura è stata accusata di essere una persona falsa: secondo alcuni naufraghi Lory attenderebbe solo le telecamere per farsi vedere. Ma si sa: nei reality i concorrenti sono ripresi 24 ore al giorno. Sempre. Eppure ad alcuni naufraghi non sfugge un particolare che accomunerebbe Roberta Morise e Lory Del Santo: le due avrebbero una vera e propria strategia. "Mette solo zizzania", dice la naufraga.

Poi va di scena uno scontro tra Lory Del Santo e Estefania Bernal. La modella argentina dice di non aver mai chiamato Lory "inutile". "Io ti dico solo questo: in Italia non so che problemi avete, ma qui ne abbiamo moltissimi”, con queste parole la Del Santo si difende,



Gli scontri non mancano. Sono molto accesi sull'isola dei famosi. Anche la scorsa settimana, quando la Di Pietro e suo figlio sono stati al centro contro tutti, è accaduto l'impossibile. Ora la Del Santo, addirittura, frena e dice: “"Io l’ho detto: datemi degli indizi su come devo comportarmi e io lo farò".

Ma durante la puntata ci pensa Vladimir Luxuria a smascherare i comportamenti di Lory Del Santo. "Tu parli sempre e Marco non parla mai. La cosa che mi fa impazzire di te è che hai sempre questo sguardo un po’ smarrito. Invece la tua strada la sai bene. Tu sei una che ha già vinto l’Isola, conosci bene i meccanismi. Sei meno smarrita di quanto vuoi apparire", dice l'ex vincitrice dell'Isola. Pugno di ferro contro Lory.

