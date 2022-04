Elena Morali e Aristide a luci rosse: come li pizzicano in studio, D'Urso sconvolta | GUarda

Francesco Fredella 06 aprile 2022 a

Ripescata dalla tv, quella di Barbara D'Urso, adesso Elena Morali fa parlare di sé a La Pupa e il secchione. Era scomparsa da tempo dai radar: nessuna presenza a Pomeriggio5 dopo la fase dell'epurazione voluta da Mediaset a settembre scorso con l'uscita di scena - temporanea - di alcuni personaggi presenti nei programmi della D'Urso. Che adesso tornano. E alla quarta puntata de La Pupa e il Secchione va in onda una clip su un rapporto speciale che sarebbe nato nella villa tra Elena e Aristide Malnati. La D'Urso mostra una clip in cui si vede un certo feeling tra i due: complici, affettuosi, allineati su tutto. Nessun amore, per carità. La Morali è fidanzata da alcuni anni con Luigi Favoloso, che dice di non essere geloso. “Nonostante gli ex di Elena siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi”, scrive Favoloso. “Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui. Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GfVip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare”, dice ancora sui social.

E poi Favoloso tira in ballo sua madre, Loredana Fiorentino, che qualche anno fa fece un vero e proprio exploit nel salotto della d'Urso per poi sparire dalle scene televisive. “Se proprio non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”, scrive Favloso.

La Morali, dopo l’Isola dei Famosi nel 2018 e Colorado, dove faceva coppia con l’ex fidanzato comico Scintilla, si è fidanzata con Luigi Favoloso. Ma da tempo non si vedeva in tv. La sua storia con Luigi è iniziata nel 2020, forse dietro le quinte del salotto di Barbara d’Urso. La coppia, poi, a Zanzibar ha suggellato il proprio amore con una cerimonia simbolica.

