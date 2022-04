Amici, Carola Puddu eliminata? Clamoroso colpo di scena: la proposta inaspettata di Maria De Filippi

19 aprile 2022 a

Amici di Maria De Filippi va avanti. E alcuni dei ragazzi lasciano la scuola più famosa della tv italiana. Carola Puddu, ad esempio, è fuori dal programma. Su Instagram scrive: «Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni». Per la ballerina è arrivata l'eliminazione dalla scuola di Amici dopo il ballottaggio contro Dario. Un sabato da dimenticare. Ma a una parte del pubblico non è piaciuto questo addio, così sui social alcuni hanno definito sbagliata la decisione di «far fuori» la ballerina (molto talentuosa). Lei, tra l'altro, è scoppiata in lacrime dichiarandosi a Luigi, suo compagno nel talent. «Finisce qua il mio percorso ad Amici – racconta in un post Instagram Carola - Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata e incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita».

Non mancano i ringraziamenti. Quindi, la sua grande educazione che ha un'eco anche sui social. «Grazie a voi ho potuto imparare nuovi stili, ho pianto, ho riso, mi sono disperata e anche divertita. Grazie per i vostri insegnamenti. Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Cele, andate avanti così come vi ho lasciati, siete i miei protetti». In sostegno di Carola è intervenuta anche Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione, che ha commentato il suo post scrivendo: «Ho tanti bei ricordi in sala con te. È stato bello, ma ora sarà ancora più bello. Devi continuare a spingere (...)», scrive ancora.

Ma per la Puddu non finisce mica qui l'esperienza nel mondo dello spettacolo: arriva, infatti, una novità. La De Filippi, dopo l'eliminazione, le dice che Fabrizio Monteverde, il coreografo del balletto di Roma, le proporrà a breve il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo. Lo spettacolo debutterà al teatro Olimpico. Un bel traguardo per l'ex concorrente di Amici.

