Malena, proposta indecente in prima serata: "Corro da te per farlo. Di sicuro...", scandalo su Italia 1

Francesco Fredella 20 aprile 2022

"Passiamo una notte insieme", parola di Malena, attrice hard per antonomasia. Adesso punta uno dei belli de La pupa e il secchione, Francesco Chiofalo. Lo provoca, lo guarda, cerca di corteggiarlo come solo lei sa fare. Il tutto in prima serata su Italia 1, nel programma condotto da Barbara D'Urso. Ma lui, ad un certo punto, la smaschera in diretta. E dice: "Ho notato che l'altra sera non mi hai tolto gli occhi di dosso".

Sembra una lettera indirizzata a Malena, che potrebbe essere incuriosita dal personal trainer ed influencer romano. Muscolosissimo, abbronzato, bello. Ma, soprattutto, fidanzato con Drusilla Gucci, che potrebbe stare sulle spine. "Ho visto che hai uno sguardo molto sexy e intrigante vorrei passare una notte con te in villa. So che sei fidanzato, ma prometto a Drusilla che rimarrò con le mani in tasca e poi so che è una donna dalle larghe vedute", dice la pornostar.

"Se accetti, io corro da te in villa per passare una notte insieme. Sicuramente ci divertiremo, ma sono sicura anche che ti rilasserai tantissimo perché ti vedo un po' teso", conclude Malena. Chiofalo è imbarazzato. Adesso ha una settimana di tempo per decidere se accettare o meno, sicuramente tutto questo resta uno dei momenti epici del programma della d'Urso, che ha riportato in tv un po' di personaggi scomparsi da tempo dai radar. E nella prossima puntata potrebbe spuntare, forse, anche Drusilla con un messaggio per Chiofalo. Nessun programma preciso all'orizzonte, ma la proposta di Malena - molto provocatoria - infiamma gli animi. Immaginate quello che potrebbe accade se Chiofalo dovesse accettare. Share alle stelle. Un toccasana per uno show che non sta sfondando come ascolti.

