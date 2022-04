Sangiovanni, la confessione spiazzante: "Non mi interessa essere più intonato. Il mio obiettivo..."

20 aprile 2022 a

Sangiovanni ormai sta andando fortissimo. Dopo Amici, e Sanremo, resta uno dei cantanti più amati dalla Generazione Zeta e non solo. Adesso, il suo nuovo look è diventato virale. Sangio, come amano chiamarlo i fan, ama sperimentare. Lasciando, sempre tutti, senza parole. Il cantante ha pubblicato un album in cui ci sono pezzi inaspettati come ‘Cielo Dammi la Luna‘ e in un'intervista a Tv Sorrisi e canzoni è tornato a parlare anche di Giulia Stabile, sua fidanzata e vincitrice dell'ultima edizione di Amici.

“Sto cercando di capire dove si può spingere la mia voce nell’interpretazione. Il mio obiettivo non è essere più intonato, non mi interessa, ma essere più profondo. La mia paura? Ho paura che le persone con il tempo si stufino di me, se non riesco a farmi conoscere… per come sono dentro. Il mio cambio di look? Ho lottato un po’, perché in effetti sembro un altro. Pensa che lo volevo fare proprio durante Sanremo, ma mi avevano fatto desistere. Mi sento più… me stesso. Prima mi guardavo allo specchio e mi vedevo come uno che si lasciava un po’ troppo andare nella vita", ha raccontato.

E poi: "Ho l’impressione di aver vissuto già tre vite. Quella prima del talent, quella durante il talent e la terza dopo la sua conclusione. La quarta sento che deve ancora arrivare, la vedo in lontananza, arriverà anche quella. Voglio vivere la normalità. Prima di essere un cantante sono un essere umano, lo sono io e lo è Blanco. Siamo dei ragazzi, è giusto che viviamo la nostra età. Quindi non mi voglio privare di niente”. Sangiovanni è molto amico di Blanco. I due, a quanto pare, si sono scritti un anno fa dopo uno scambio di complimenti e sono diventati subito amici. Due grandi artisti amati dai ragazzi e non solo.

