Sabrina Salerno con Rocco Siffredi vestita così: minigonna inguinale, visioni proibite. Il video degenera

"Tu sei un po' schiappa...". Sabrina Salerno provoca Rocco Siffredi e lo spot per Name that rune - Indovina la canzone, quiz musicale che tornerà da martedì prossimo su Tv8, si trasforma subito in qualcos'altro, decisamente più piccante. La cantante di Siamo donne, 54 anni splendidamente portati, e l'attore del cinema per adulti più famoso al mondo, sono i protagonisti del simpatico video-promo dello show.

Lui in giacca e camicia, molto sobrio e distino come al solito quando si trova fuori dal set. Lei esplosiva, con abitino che le lascia scoperta una spalla, con reggiseno a vista, e soprattutto gonna cortissima che concede scorci proibiti sulle sue gambe strepitose. L'occhio di Rocco, ogni tanto, cade là dove non potrebbe.





Sabrina Salerno e Rocco Siffredi, guarda il video su Youtube

E ci prova alla sua maniera, con garbo malandrino: "Ho voluto fare questo video con lui perché siamo donne contro uomini – dice la Salerno –. Solo questo video, però, ho specificato…". Siffredi ne approfitta: "Questo video però può diventare anche quell’altro video…". "Ma tu sei pazzo per davvero!", è la replica imbarazzata della cantante ligure, che poi azzarda: "Però sei l'unica schiappa nel tuo gruppo, perché gli altri sono molto forti...". Rocco, fulminante: "Ognuno deve essere molto forte nel suo ambito...".

