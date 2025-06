Sabrina Salerno è... "Bollente"

Il singolo è accompagnato da un videoclip altrettanto bollente. L’isola greca di Mykonos, meta festaiola e incantevole, è la location scelta per le riprese. Sembrano tornati i mitici anni Ottanta quando una giovanissima Sabrina Salerno, scoperta da Claudio Cecchetto, faceva ballare l’Italia con Boys, accompagnata da un video spumeggiante in piscina. Proprio alcuni giorni fa, a Palazzolo, l’artista genovese ha infiammato la piazza in occasione della Festa di Sant’Antonio. Più di mille persone scatenate al ritmo dei successi che hanno fatto da padroni negli anni ’80: dall’ intramontabile Boys, a My chico, passando per Hot girl e tanti altri tormentoni, ma soprattutto l’ultimissimo singolo Bollente, uscito in questi giorni. Per la cantante il tempo sembra essersi fermato.