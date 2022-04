Isola dei Famosi, "Ilary Blasi non sa condurre. Al suo posto...": terremoto a Mediaset, chi sgancia la bomba

27 aprile 2022 a

La conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, è finita nel mirino di un ex naufraga che non le risparmia attacchi pesantissimi. A scagliarsi contro la moglie di Francesco Totti è stata Arianna David, ex letterina di Passaparola ed ex Miss Italia, che ha partecipato al reality show di Canale 5 ben due volte: nel 2005 e nel 2012.

Ormai opinionista fissa a Mattino 5, la David ha dichiarato al settimanale NuovoTv: “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”.

La soubrette ci va giù pesante e non tiene la lingua a freno affermando anche che i compensi delle edizioni passate erano più ricchi di quelli odierni. Lei con il suo cachet, ha confessato, è riuscita a comprarsi una casa. “Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto” ironizza. Per non farsi mancare nulla critica poi anche due naufraghi, Roger Balduino e Jovana Djordevic, volti sconosciuti al grande pubblico. E su Jeremias Rodriguez ha confessato che non le è piaciuta affatto la sua cattiveria. Gli unici che sembrano andargli è genio sono Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Come reagirà dunque Ilary Blasi a queste frecciatine della David? Non è la prima volta che la conduttrice romana viene paragonata alla Ventura, rimasta nel cuore dei fan dell’Isola.

