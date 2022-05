Matilde Brandi, il dramma privato: "Non posso allontanarmi", perché è sparita dall'Isola

01 maggio 2022 a

Era in lista per prendere parte all'Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ma Matilde Brandi ha dovuto dare forfait, sparendo dal cast ufficiale. Le indiscrezioni circa la sua partecipazione non erano infondate, lo conferma direttamente la showgirl, spiegando che cosa è accaduto.

Matilde Brandi, a Super Guida Tv, ha spiegato il suo "no" all'Isola, ammettendo di adorare la Blasi ed essere molto dispiaciuta per la "diserzione". "Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’Isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare", ha spiegato la Brandi rinnovando l'appuntamento con la prossima edizione.

La Brandi non si è sbottonata sul tipo di problemi personali che la hanno colpita, ma ha spiegato di non poter stare lontano da casa, ragione che ha condizionato la sua scelta. Quindi, parlando sempre di televisione, si è di fatto anche auto-candidata per Amici di Maria De Filippi, ovviamente, nel caso, la prossima edizione: "Apprezzo tantissimo Amici. Mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi", ha concluso Matilde Brandi.

