La Pupa e il secchione, vincono Edoardo e la ex di Brosio: quanti soldi si portano a casa

Marialaura De Vitis ed Edoardo Baietti vincono La Pupa e il secchione. Lei, ex di Brosio, che è arrivata in tv pian piano con poco rumore, lui un nerd che ama lo studio. Ora alzano la coppa: sono i vincitori. La De Vitis e Baietti s'impongono in diverse sfide nel corso della finale e al termine della serata battono al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci. Per i vincitori un montepremi di 20mila euro.

La coppia formata da Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti nasce nel corso delle ultime puntate, visto che la ex di Brosio aveva iniziato il suo percorso con Gianmarco Onestini - che ad un certo punto della gara preferisce abbandonare la De Vitis per fare coppia con Mila Suarez (pare che sia, addirittura, nato un flirt).

Anche per il secchione la strada non è in discesa: inizia con Paola Caruso, che a causa di alcuni problemi di salute entra più tardi rispetto ad altri partecipanti. La Caruso, poi, viene squalificata dopo solo sette giorni per aver aggredito fisicamente la Suarez (una pagina di tv da cancellare assolutamente).

Ma chi è Edoardo Baietti? Un ragazzo nato nel 1995, originario di Piacenza. Sta per conseguire la quarta laurea ed è docente universitario, ma anche giornalista. Single. Arriva a La Pupa e il secchione come prima esperienza in tv. La De Vitis, invece, approda dalla D'Urso qualche anno fa quando era fidanzata con Paolo Brosio. Non una, ma diverse apparizioni in coppia al Live - il programma serale di Carmelita. La loro storia, però, finisce nel giro di un paio di stagioni tv.

