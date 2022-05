The Band, "Fammi parlare, che ca***". Finisce malissimo: Conti costretto a intervenire

07 maggio 2022 a

Scontro in diretta a The Band, il nuovo talent di Rai 1, tra Giusy Ferreri e Dolcenera durante la terza puntata del 6 maggio. Il conduttore Carlo Conti, infatti, ha chiesto di spiegare il motivo per il quale la coach delle Cherry Bomb e Federico Zampaglione non avessero voluto dare il massimo punteggio ma "solo" quattro punti alla band di Enrico Nigiotti.

"C'è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l'utilizzo di sequenze, o sbaglio?", ha risposto Giusy Ferreri. "Per cui c’è da dire che le sequenze aiutano parecchio perché ci sono delle band che le sequenze non le usano".

Quindi è intervenuto di nuovo Conti: "Perché è tutto live, loro hanno questa aggiunta". E ridà la parola alla Ferreri che viene subito interrotta da Dolcenera. "Però fai parlare, parli solo te, che ca***! Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito di esprimerlo", ha sbottato Giusy.Che ha concluso: "Non è che io sia contraria alle sequenze. Sicuramente dà una completezza di suono decisamente maggiore".

Nel talent c'è una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Sono otto i gruppi in gara pronti a dare il meglio di sé stessi per portare a casa il titolo di "Band dell'anno".

