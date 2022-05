Domenica in, Mahmood e Blanco in tilt: "Ma quando?", dopo il rutto il caos

Francesco Fredella 09 maggio 2022 a

a

a

L'attesa è finita. L'Eurovision song Contest, che si svolge a Torino, sta per iniziare. Mahmood e Blanco rappresentano l'Italia dopo la vittoria a Sanremo. Arrivano a Domenica in, dalla grande Mara Venier il discorso dicendo: «Ma quando ci esibiamo. Vabbè ce lo faranno sapere dai», dicono i vincitori del Festival che si collegano da Torino per raccontare a Mara Venier tutte le emozioni dell'Eurofestival, a pochi giorni dall'inizio. «Raccontantemi un po' come funziona perché tanti come me non hanno capito. Quando vi esibite?» chiede Mara Venier. Arriva, quindi, il suggerimento delle date del 10 e del 12. Ma i due vincitori di Sanremo 2022 sembrano spaesati e dicono che aspettano informazioni a riguardo.

"Problema tecnico". Mahmood e Blanco come i Maneskin? Perché rischiano l'esclusione dall'Eurovision

«Raccontatemi che aria c'è lì? che fate durante il giorno?» chiede ancora zia Mara. «Io sto mangiando solo schifezze» risponde Blanco. Mahmod avanza ride e dice: «Non ci sei tu che cucini, Mara, noi vediamo che fai la carbonara e altro». Allora la Venier risponde: «Vi aspetto a Roma per fare una cena tutti insieme, ve faccio la carbonara, l'amatriciana, tutto quello che volete». Ancora una volta la Venier dimostra di essere una grande donna della tv, che sa giocare e ironizzare con gli ospiti. Per questo motivo è amata dal pubblico e la Rai sta puntando su di lei da molti anni.

Papa Francesco e Blanco: la strana coppia di Pasquetta, il cantante “convocato” dalla Cei, ecco perché

Intanto, il Countdown per l'Eurovision è già iniziato, in gara ci sono 40 Paesi. Lo scorso anno la vittoria del Maneskin dopo quella di Toto Cutugno degli anni Novanta.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.