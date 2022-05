Clarissa Selassie sparita dopo il GfVip. "Mi sono rifatta il seno", com'è oggi

20 maggio 2022 a

Come mai Clarissa Selassiè era sparita dai radar dei social? Ecco svelato il motivo. La ragazza ieri, 19 maggio, ha anche compiuto 20 anni e i fan si sono dimostrati stupiti che l'ex gieffina non abbia festeggiato in grande stile come ci si aspettava. Oggi, però, la sorella si Lulù e Jessica ha svelato il motivo della sua assenza.

Clarissa si è sottoposta a un operazione per rifare il seno e si è presa una settimana di stop dai social per riposare e guarire al meglio. La ragazza ha dichiarato nelle sue storie Instagram di aver avuto inizialmente difficoltà a camminare a causa del peso del suo nuovo décolleté. In aggiunta, ha spiegato, di aver provato molta stanchezza, anche dovuta dall'anestesia necessaria per la riuscita dell'operazione.

Ecco Clarissa nelle sue storie Instagram con il reggiseno post-operatorio:

Al momento Clarissa dovrà portare un reggiseno adatto per il decorso post-operatorio. Nonostante i primi giorni non sia stata benissimo, ora la ragazza sembra aver recuperato le forze e infatti è ritornata sui social più attiva che mai. Merito anche del supporto e dell'aiuto della madre nonché delle sorelle. Clarissa ieri ha anche rilasciato una video intervista assieme a Lulù e Jessica per Whoopsee.it. Le tre ragazze in questa occasione hanno parlato dei loro due ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip: Barù e Alex Belli.

