Isola dei famosi, Vladimir Luxuria attacca Lory Del Santo: "Questo non te lo perdono". Scontro totale

Lite in diretta a l'Isola dei famosi, su Canale 5, tra Vladimir Luxuria e Lory Del Santo. A scatenare l'ira dell'opinionista sono state le affermazioni della showgirl sull'assenza di Nicolas Vaporidis a Playa Rinnovada per essere finito in infermeria. Vladimir Luxuria ha quindi attaccato la naufraga: "Non voglio entrare in merito alle dinamiche, non si può gioire dell’assenza di una persona perchè è andato in infermeria, mi dispiace questo non te lo perdono".

Parole pesantissime alle quali ha subito ribattuto la Del Santo: "Questo non è vero, non lo penserei mai, ho detto mi dispiace che si sia fatto male, però per due giorni non mi sentirò colpita alle spalle, è stato tre giorni credo, ti pare una come me che dice una cosa che non è vera".

Di certo i protagonisti dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi sono stati proprio Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. Per cominciare il pubblico e i telespettatori hanno potuto sentire le dichiarazioni della showgirl sull'attore di questi giorni: "Ha iniziato subito una guerra nei miei confronti sotterranea, sei polemico, attaccarmi lo rende forte e gli permette di andare in video". E ancora: "Come ho già detto era il mio favorito mi ha sempre guardato di traverso, mi attacca mentre sto parlando, i suoi attacchi quando non sono veri mi danno fastidio, trama qualcosa sotto, parla sempre male di me a Edoardo e Guendalina".

