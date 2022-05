Isola dei Famosi, "trappola per farmi fuori": gioco sporco e 'infuocato', scoppia la rissa

Francesco Fredella 27 maggio 2022 a

Tensione alle stelle all'Isola dei famosi, che finirà il 27 giugno dopo la decisione di un prolungamento. Marco Maccarini fa danni e Carmen Di Pietro ne dice di tutti i colori: “Buffone!”. Scoppia un vero e proprio scontro senza precedenti. Dopo un'altra ce ne combina le reazioni dei compagni naufraghi non mancano. Eppure Maccarini è arrivato solo da pochi giorni in Honduras e si è reso protagonista di una nuova gaffe che l'ha portato al centro di un nuovo scontro.

Cosa è accaduto? Ve lo raccontiamo subito. Il conduttore ha messo a scaldare un’essenza all’interno di un barattolo di latta, che con fuoco è diventato praticamente incandescente. Tutto questo per tenere lontano le zanzare perché, secondo lui, quell'aroma avrebbe aiutato i naufraghi nella battaglia contro gli insetti. Tutto questo, però, non è servito a molto. Infatti, Maccarini ha dovuto fare i conti con Pamela Petrarolo che ha afferrato il barattolo rimanendo scottata.

“Ma era una trappola per farmi fuori?”, ha detto abbastanza arrabbiata. Poi è arrivata la reazione di Carmen Di Pietro: anche lei non ha fatto sconti a Maccarini. “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro”, ha sottolineato la Di Pietro andando giù pesantemente nei confronti della new entry. Tra i due è nato un forte litigio. “Però non ti ci mettere anche tu. Sono già mostruosamente dispiaciuto. Mi viene anche da piangere”, ha voluto giustificarsi così Maccarini. Ma Carmen, senza mezzi termini, ha puntualizzato che i suoi comportamenti non sono affatto positivi.

