Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi il gesto estremo in diretta: e la nipote Chloe piange

Puntata importante per Edoardo Tavassi all'Isola dei famosi: il fratello di Guendalina ha dovuto prendere una decisione molto difficile. In effetti manca un mese alla finale. Proprio per questo la conduttrice, Ilary Blasi, ha anticipato fin da subito che la produzione ha deciso di essere spietata con i naufraghi. Tutti sono stati messi alla prova con delle sfide. Il primo è stato proprio Edoardo.

Al naufrago, in particolare, è stata offerta la possibilità di guadagnare un bel bottino di cibo da condividere con i suoi compagni d’avventura nei prossimi giorni in cambio di una prova di coraggio: rasare i capelli. Il duro compito è stato affidato a Carmen Di Pietro. Edoardo, in realtà, in un primo momento aveva detto di no, poi però ha cambiato idea, decidendo di sottoporsi al taglio dei capelli. Carmen ha iniziato così rasare la sua testa.

La sorella Guendalina, che ha abbandonato il gioco, ha guardato la puntata da casa. "A me aveva detto di no, faccio un casino. Carmen gli devi rasare tutta la riga centrale in mezzo. E quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli, lui mi ha detto: ‘Non sei sportiva, sei permalosa, che te ne frega’. Mamma mia Edoardo mio! Vai Carmen, dammi soddisfazione ti prego!”. In una delle scorse puntate dell’Isola, infatti, era stato Edoardo a tagliare i capelli alla sorella. Inaspettata la reazione della figlia di Guendalina, Chloe, che ha assistito alla scena insieme alla mamma. La bambina, vedendo lo zio Edoardo rasato, si è spaventata e ha iniziato a piangere. “Chloe ma che piangi”, le ha detto Guendalina, facendole notare che in realtà la scena faceva ridere.

