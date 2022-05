I Fatti Vostri, Francesca De Andrè: "Calci e percosse, quando ho perso i sensi..."

30 maggio 2022 a

Francesca De Andrè è stata ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri, su Rai2, per ripercorrere la terribile esperienza con il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Quest’ultimo è accusato di averla picchiata brutalmente lo scorso 21 aprile e deve rispettare il divieto di avvicinamento alla nipote dell’immortale Faber. L’incubo per Francesca è iniziato poco dopo il Grande Fratello, al quale ha partecipato nel 2019.

Adesso ha deciso di parlarne per la prima volta in tv nella speranza che altre donne non commettano i suoi stessi errori. “Ho toccato realmente il fondo - ha raccontato - sono stata tra la vita e la morte. Tutto è iniziato proprio dopo il Grande Fratello, c’è stata un’escalation di fasi alterne on/off. Quando c’era la normalità lo vedevo con potenzialità, con problemi che pensavo si potessero risolvere. Poi c’erano dei blackout completi, di violenza e crudeltà. Quando ho capito che le cose stavano diventando più gravi è arrivata la paura. Le botte cominciavano senza motivo, senza una discussione reale”.

Perché la De Andrè non lo ha mai denunciato? “Minacciavo di farlo - ha spiegato - lo registravo prendendo con tutta la forza che avevo il cellulare sperando che la smettesse”. Fino ad arrivare all’episodio dello scorso 21 aprile: “Quando ho perso i sensi lui ha chiamato i carabinieri, facendo la parte che lui era stato aggredito e io mi ero picchiata da sola. Poi è rientrato a casa, ha continuato con i calci e le percosse. Così è arrivata la vicina e lui è scappato. Lì ho pensato: ‘A domani mattina non ci arrivo’”.

