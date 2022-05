Isola dei Famosi, la prova disgustosa: cosa fanno Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal

31 maggio 2022 a

a

a

I naufraghi dell'Isola dei Famosi sono arrivati al 71esimo giorno di sfida e la stanchezza si fa sempre più sentire. E la fame pure. Ieri sera, lunedì 30 maggio, è andata in onda un'altra diretta del programma condotto da Ilary Blasi come sempre accompagnata dai due opinionisti Vladimir Luxuia e Nicola Savino. Come in ogni puntata è arrivato anche ieri il momento della prova ricompensa sempre molto attesa dai concorrenti. Quest'ultima, però, ha fatto discutere. E non poco.

L'Isola dei Famosi diventa una infermeria: accade di tutto e per Carmen Di Pietro finisce malissimo



Questa volta la sfida consisteva nella prova del bacio sott'acqua in apnea. Ricompensa? Una tinozza d'acqua dolce con sapone per lavarsi, dopo due mesi di bagni in mare con acqua salata e alghe. Diverse coppie si sono scontrate nel gioco e alla fine alla vittoria è arrivata la coppia formata da Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal, che hanno potuto quindi godere dell'acqua pulita, lavandosi in diretta sotto gli occhi di tutti.

Edoardo Tavassi il gesto estremo in diretta all'Isola dei famosi: e la nipote piange | Guarda

Non tutti gli spettatori hanno però apprezzato la ricompensa, notando la dimensione contenuta della tinozza e la poca acqua a disposizione per i due naufraghi. Ecco quindi arrivare le inevitabili critiche al programma: "Avrei preferito continuare a lavarmi in mare piuttosto che immergermi in quella tinozza con un secchio di acqua sporca" e ancora: "Comunque l'acqua era già sporca", "Che ricompensa inutile, una tinozza con un filo d'acqua" hanno commentato alcuni utenti Twitter. Chissà quindi se nella prossima diretta gli autori penseranno a rimediare alla svista o se invece faranno finta di nulla lasciando scivolare le critiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.