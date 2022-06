Isola dei Famosi, il crollo di Laura De Vitis: "Luca Daffrè? Non gli piaccio abbastanza"

03 giugno 2022 a

Non è passata inosservata ai più attenti la liaison che sta nascendo tra il naufrago Luca Daffrè e la naufraga Maria Laura De Vitis. L'Isola dei Famosi sembra essersi proprio trasformata in un nido d'amore ma, al momento, l'ex pupa ha preferito tirare il freno con il modello e influencer.

Da cosa lo si capisce? Quando Mercedesz Henger ha chiesto alla De Vitis, "e se te lo ruba Estefania?", lei ha risposto: "Infatti te lo stavo per dire, bellissimo ragazzo ma secondo me lui è entrato che le piaceva lei, almeno ha sempre detto così. Non penso di piacere a lui, quindi piuttosto che prendere una tranvata in faccia preferisco stavolta starmene in disparte". La naufraga avrebbe quindi paura di ritrovarsi con il cuore spezzato e per evitare ciò ci va con i piedi di piombo.

La figlia di Eva Henger ha però provato a convincerla del contrario: "A me sembra di si, addirittura è molto più palese il suo interesse che il tuo se c’è". Ma l'ex fidanzata di Paolo Brosio rimane ferma nelle sue idee: "Non dimostrerò mai così tanto interesse qua perché ho paura di rimanere ferita e delusa. Non sono il suo tipo di ragazza, fuori da qua non mi avrebbe mai guardata. E’ abituato ad avere tutte le ragazze ai suoi piedi".Mercedesz non ha però intenzione di mollare ed eccola provare a fare da cupido alla coppia. Quando ha chiesto a Daffrè se avesse notato l'interesse della pupa nei suoi confronti lui ha risposto: "Ho capito che mi sta lanciato una serie di apprezzamenti, io su di lei avevo un opinione prima di entrare che è cambiata nel tempo. Non so come comportarmi. Mi fa piacere passare del tempo con lei, al momento non c’è interesse".

