Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis, arriva la decisione finale del medico

Francesco Fredella 20 giugno 2022

a

a

Quasi sul finire del programma, Nicolas Vaporidis ha rischiato di lasciare l'Isola dei famosi per motivi di salute. L’attore è dimagrito ed è stato costretto ad andare via da Playa Palapa giovedì 16 giugno per sottoporsi a una serie di controlli medici. Tutti con il fiato sospeso per giorni e poi dalle Ig stories ufficiali del programma è arrivata la notizia: l'attore torna dai compagni.

Nell’ultima Story su Instagram sul profilo ‘Isola dei Famosi’ è stata pubblicata una clip in cui Nicolas parla con le compagne di gioco Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. "Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto", fanno sapere fonti ufficiali. come si legge sugli account della trasmissione di Canale Cinque. Storia diversa per Roger Balduino e Marco Cucolo, che hanno dovuto lasciare l'isola. Invece, Vaporidis può dunque proseguire il suo percorso dopo il via libera dei medici. Quindi Vaporidis, che potrebbe essere il vincitore, rientra in gioco.

Fiato sospeso anche per Edoardo Tavassi, reduce da una disavventura in Honduras. Anche lui è stato costretto ad abbandonare la Playa per problemi di salute nelle scorse ore. Si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed ora sta meglio, ma non è ancora sicuro il suo ritorno. Il fratello di Guendalina, uscita dal gioco un mese fa, è candidato alla finalissima che si terrà il 27 giugno. Secondo rumors, questa potrebbe essere l'ultima edizione dell'Isola dei famosi.

