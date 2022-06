Isola dei famosi, questa roba su Ilary Blasi? E Totti reagisce così

24 giugno 2022 a

È ormai di dominio pubblico che tra Alvin e Ilary Blasi ci sia una grande intesa di amicizia. Durante questa edizione dell'Isola Dei Famosi il pubblico li ha visti spesso punzecchiarsi tra frecciatine e battutine ironiche. Ecco quindi che a un passo dalla finale, l'inviato dell'Isola pubblica un post su Instagram per prendere in giro la conduttrice. Questa volta, però, è intervenuto addirittura Totti.

Su Instagram Alvin ha pubblicato una carrellata di foto di lui mentre si sta facendo un bagno al mare, a suo dire il primo da quando si trova in Honduras. E fin qui nulla di strano. A far sorridere i followers è il fatto che Alvin si sia portato in acqua un quadro con il faccione stampato di Ilary. Nella carrellata di scatti si vede Alvin che le infila le dita nel naso o che le getta l'acqua addosso.

"So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: Dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary"ha commentato ironicamente l'inviato. A essere altrettanto esilarante è stata la risposta di Totti sotto al post: "Numero 1" seguito da due emoji di applausi. Che dire, Ilary ti prendono tutti in giro!

