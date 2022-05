L'Isola dei Famosi diventa una infermeria: per Carmen Di Pietro finisce malissimo

31 maggio 2022 a

Edizione sfortunata, forse da infermeria. All'Isola dei famosi succede di tutto. E si va sempre più spesso al pronto soccorso dopo gli ultimi infortuni. Anche Alvin è infortunato mentre Carmen casca a terra ed arriva il medico. La lista non è finita, ma è molto lunga perché si è aggiunto pure il regista della trasmissione. Dallo studio chiedono cosa sia accaduto ad Alvin che dice di essersi rotto un tendine e dovrà restare con un dito bloccato fino al suo ritorno in Italia.

Poi arrivano le parole di Ilary Blasi, che svela gli altri "intoppi" del programma: il regista è infortunato. "Ha dolore a una caviglia", dice la conduttrice. Insomma, sembra essere proprio un’edizione sfortunata (per fortuna non parlando di ascolti). E poi c'è l'infortunio di Roger Balduino, che sull'isola si è procurato diverse ferite su Playa Sgamadissima. Poi ci sono i problemi legati alla solitudine: sembra molto abbattuto anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico. L'isola, si sa, è un programma molto difficile su ogni fronte: mancanza di cibo, incidenti di percorso.

Anche Carmen Di Pietro ha dovuto fare i conti con una caduta in Palapa. Tutto è accaduto durante un gioco che ha fatto con Edoardo Tavassi. “Perché non mi hai preso?”, ha detto la Di Pietro. Ma, probabilmente, Tavassi non immaginava questo slancio. Intanto, tra un mese esatto i riflettori dell'Isola dei famosi si spegneranno: per i naufraghi un altro po' di sofferenza.

