Isola dei famosi, "Ilary Blasi l'ha minacciato". Dietro le quinte: guerra vera con Alvin

31 maggio 2022 a

a

a

Le continue punzecchiature tra Ilary Blasi e l'inviato Alvin all'Isola dei Famosi non sono passate inosservate ai telespettatori del reality. In molti pensano addirittura che in certi casi l'ironia serva a nascondere delle tensioni ben più profonde. Adesso a parlare è un ex concorrente del reality, che però ha preferito rimanere anonimo. Sentito dal settimanale DiPiù Tv , ha rivelato che tipo di rapporto c'è tra Ilary e Alvin, ammettendo che non scorre affatto buon sangue e spiegando che ci sarebbero dei litigi anche durante le pause pubblicitarie.

Isola dei Famosi, la prova disgustosa: cosa fanno Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal

“Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via”, ha detto l'ex naufrago. Ai telespettatori, comunque, non è sfuggito che Alvin - fin dall'inizio del programma - ha dato l’impressione di non gradire le battute della presentatrice, la quale a sua volta non perde l’occasione per riprenderlo. All'inviato, per esempio, non piacerebbe quando la Blasi lo interrompe mentre spiega le prove fisiche della puntata. In un'occasione la popolare 41enne gli ha detto: “Partiamo malissimo e tu sei il mio nemico numero uno te lo dico! Dobbiamo fare un faccia a faccia!”.

L'Isola dei Famosi diventa una infermeria: accade di tutto e per Carmen Di Pietro finisce malissimo

Ilary, poi, ha stuzzicato Alvin anche quando Guendalina Tavassi stava per lasciare il gioco: “Secondo me il prossimo sarai tu”. Non appena Nicola Savino ha precisato che tra lei e l’inviato c’è un rapporto di odio e amore, la conduttrice ha avvertito il collega: “Ti cancello da tutto, dai social, e dovrai parlare con il mio avvocato”. L'ex naufrago inoltre ha aggiunto: “Hanno addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata”. Stando ad alcune voci, inoltre, l’inviato e la moglie di Francesco Totti non si sopporterebbero per un motivo ben preciso: “La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo“.

Edoardo Tavassi il gesto estremo in diretta all'Isola dei famosi: e la nipote piange | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.