Isola dei Famosi, "cosa ha chiesto a Nicolas Vaporidis": bufera su Mercedesz Henger

L'Isola dei Famosi si avvicina alla finalissima. Il 27 giugno verrà annunciato il nome del vincitore del programma di Canale 5 e così gli occhi sono tutti puntati sui naufraghi rimasti. Tra questi c'è Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi è però oggetto di un interrogativo social. I telespetatori della trasmissione condotta da Ilary Blasi non hanno potuto fare a meno di notare uno strano caso. Mercedesz è infatti vegetariana, come lei stessa ha più volte dichiarato.

Eppure proprio in questi giorni ha chiesto a Nicolas Vaporidis di insegnarle a pescare. Oltre ad andare contro la sua alimentazione, la richiesta solleva qualche dubbio: perché farlo proprio ora che il programma sta per terminare? Intanto in attesa dell'ultima puntata il clima si fa teso.

Ad accusare la Henger ci pensa Marialaura De Vitis: "Mi è stata vicina finché le servivo, perché l'ho sempre salvata, non l'ho mai mandata in nomination, l'ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco", ha tuonato. Poi l'accusa: "Ora che è in finale forse non le servo più. Io, se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori". Bisimi pesanti che fanno pensare a una finalissima ricca di sorprese.

