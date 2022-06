Isola dei Famosi, la frecciata di Lory Del Santo: "Su Rai 2 era un programma vero"

26 giugno 2022 a

Lory Del Santo non riesce a togliersi dalla testa l'Isola dei Famosi. Dopo essere stata eliminata dal programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la showgirl si è più volte scagliata contro il programma e i suoi opinionisti. E ora non è da meno. Su Instagram infatti la Del Santo ha pubblicato una vecchia copertina di DiPiù che la vedeva abbracciata a Simona Ventura, all'epoca conduttrice del format su Rai 2.

Qui il commento: "Isola dei famosi 2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…". Una chiara frecciata che non è passata inosservata agli utenti del web. Ed ecco che alcuni hanno commentato: "L’isola dei famosi della Ventura era quella bella e vera". Basta pensare che 17 anni fa la Del Santo vinse la trasmissione aggiudicandosi i 200 mila euro in palio.

Ad avvalorare l'ipotesi che la Del Santo abbia preferito l'edizione in Rai è lei stessa in una storia, dove la si vede condividere il commento di un fan: "2005, Lory vince l’Isola. Quando il format era prodotto da Rai e Magnolia ed era un programma vero!". Insomma, la showgirl non riesce proprio a mandare giù il boccone amaro di non essere arrivata alla finalissima.

