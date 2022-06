Antonella Clerici, tsunami-Covid: "Prima o poi...", ecco le sue condizioni

27 giugno 2022 a

È arrivata la volta anche per Antonella Clerici: la conduttrice di È sempre mezzogiorno è risultata positiva al Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa tramite le sue storie Instagram. Fortunatamente la presentatrice lombarda ha rassicurato i suoi followers di non avere grossi sintomi e di stare bene.

"Le parti del corpo che stanno cedendo": Antonella Clerici, la più intima delle confessioni

Proprio nel momento della pausa estiva, in riposo dopo una lunga stagione in televisione, la presentatrice è caduta nella trappola del virus."Covid time… prima o poi tocca a tutti" ha commentato su Instagram. La Clerici, però, non è l'unico volto Rai che attualmente è risultato positiva al virus, anche il collega Amadeus ha contratto il covid. Il conduttore di Sanremo, dopo aver dato l'annuncio della partecipazione di Chiara Ferragni al Festival, avrebbe dovuto prendere parte al Premio Biagio Agnes nella giornata di ieri, 26 giugno, su Rai 1 con Mara Venier e Matano. Ma ogni piano è saltato in fumo.

"Mi cedono parti del corpo che prima stavano su". Antonella Clerici, la confessione inaspettata



A fare compagnia alla Clerici ci pensano invece i suoi cuccioli a quattro zampe: "Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai da sola”, scrive in calce a una loro foto. E eccola ancora scattarsi un selfie mentre fa l'aerosol e in un'altra ancora ha commentato: "Stay positive, Covidtime". Insomma la Clerici cerca di tenersi impegnata in tutti modi per sconfiggere la noia dell'isolamento.

