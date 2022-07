Andrea Bucci, "con quello che succhia tua moglie". Raffica di insulti vip, terremoto in tv

02 luglio 2022 a

a

a

Terremoto nel mondo social per la polemica a forti tinte sessuali tra il comico Andrea Pucci e l'influencer Tommaso Zorzi, diventato famoso anche per il grande pubblico dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip su Canale 5. Pucci, che fin dalla sua partecipazione a Zelig ha fatto di battute politicamente scorrette il suo marchio di fabbrica, ha preso di mira proprio Zorzi, legato al Biscione anche se oggi conduttore di Discovery, con un motto di spirito decisamente sopra le righe.

"Quel tronco di...": vergogna in diretta tv, chi insulta Aurora Ramazzotti | Guarda





"I tamponi se eri fortunato te li facevano in una narice. Se beccavi uno str***o anche nell’altra. Se era ancora più str***o allora anche in gola e se eri Tommaso Zorzi anche nel c***o", sarebbe uno dei passaggi del suo ultimo spettacolo teatrale. Il riferimento, esplicito e ben poco "delicato", si fa per dire, è alla omosessualità di Zorzi. Che su Instagram ha deciso di replicare fornendo al comico pan per focaccia: "Immaginate se io salgo su un palco a dire che ho rotto l’aspirapolvere e non so se comprarne una nuova o usare la moglie di Pucci con quello che succhia". Il pubblico, ha sottolineato Zorzi, lo censurerebbe con il più classico "ma come ti permetti?". Su sociale, ovviamente, è partita la tradizionale shitstorm, una tempesta di critiche e accuse nei confronti di Pucci, spesso ancora più volgare della sua battuta.

Insulti razzisti a Hamilton? Ecco come reagisce la Red Bull: roba da non credere

In un primo momento, ha spiegato il sito Fanpage, lo staff di Pucci ha sottolineato che da parte sua non c'era nessuna dichiarazione da fare per "riparare" all'offesa denunciata da Zorzi. Dopo qualche ora, però, una storia sul suo profilo Instagram è stata letta da molti come una ulteriore provocazione: una foto di Papa Giovanni Paolo II intento a sbadigliare e la didascalia più che chiara: "Che noia le polemiche ahahahhahahah".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.