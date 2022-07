Barbara D'Urso, "non lo ho superato": il lutto che tormenta la conduttrice

05 luglio 2022 a

Barbara d’Urso è un po’ uscita dai radar, ma la prossima stagione televisiva tornerà sempre con Pomeriggio 5, avendo rinnovato il contratto con Mediaset. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà, venuta a mancare il 5 luglio dello scorso anno, la conduttrice televisiva ha voluto renderle omaggio. In queste ore sono tantissime le persone del mondo dello spettacolo e non che dedicano un pensiero alla Carrà.

Tra queste, anche la D’Urso: “Eterna e immortale”, ha scritto a corredo di una foto dell’indimenticabile Raffaella. Poi ha aggiunto un pensiero amaro: “Ma è già passato un anno e non l’abbiamo superato...”. In effetti non solo la d’Urso, ma tante persone affermano di sentire ancora un vuoto a causa della scomparsa della conduttrice, amata in tutta Italia e anche all’estero. In queste ore in televisione sia la Rai che Mediaset stanno rendendo omaggio alla grandissima Carrà.

La d’Urso nelle scorse ore è intervenuta anche su altre questioni, a partire dalla tragedia della Marmolada, per la quale ha espresso tutto il suo dispiacere e dolore. Inoltre la conduttrice ha voluto scrivere un post per confermare la sua vicinanza alla comunità LGBT che sta dando vita a diversi Pride in giro per l’Italia: la d’Urso si è soffermata su quello di Napoli: “Ammiro il vostro coraggio e la vostra forza, eravate tutti bellissimi, vi amo tutti”.

