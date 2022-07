Gianni Sperti umilia Gemma Galgani: "Ti ho pensata...", il colpo più basso

Francesco Fredella 05 luglio 2022 a

a

a

Dopo la disavventura in aeroporto, dove Gianni Sperti ha dovuto fare i conti con il furto della valigia, adesso arriva un'altra novità che riguarda Gemma Galgani. Sperti fa anche una battuta sulla popolare dama, etichettata come la ‘mummia’ da Tina Cipollari. “Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie, ma non era consentito fare le foto… E’ stato impossibile non pensare a lei… Scusa tanto Gemma…”, dice Sperti. E cala il gelo. Anche a distanza, tra Sperti, Tina e Gemma scoppiano le scintille.

"Sono rimasto senza niente": il dramma di Gianni Sperti, ridotto così (in pubblico)

La dama, però, risponde a tono e dice: “Hai tanta fortuna”. Si tratta di un post scritto su Instagram da Sperti e che viene anche notato da Gemma Galgani, che risponde con molta ironia. “La tua fortuna è che l’unica vera ‘mummia’ può essere fotografata facendo anche meno strada…”, dice ancora. E insomma a distanza si consuma uno scontro senza precedenti.

"Faceva finta". Uomini e Donne, una bomba: Maria De Filippi insultata dalla Dama a casa sua

Poi Gemma Galgani (il suo nome circola anche per il Gf vip, senza smentite e conferme) parla del caro bollette: “Vorrei presentarvi il contatore più costoso”. L'opinionista di Uomini e donne, adesso, fa notare ai suoi follower su Instagram, di aver ricevuto una bolletta molto salata. “Vorrei presentarvi il contatore più costoso e più viaggiatore del mondo, perchè da quando sono andata via lui ha sempre viaggiato e io ho pagato il suo trasporto, però l’importante è che sia qui…”, conclude la Galgani. E in Rete si consuma un altro scontro. Epocale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.