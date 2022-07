Valeria Marini, ritorno a Mediset? Quelle voci da Cologno Monzese...

Francesco Fredella 07 luglio 2022 a

a

a

Sono stati svelati i primi concorrenti di "Back to School". Si parla di Valeria Marini, Natasha Stefanenko e Ricky Tognazzi. Questi sono solo alcuni vip che dovranno sostenere l'esame di quinta elementare. Il nuovo programma Mediaset in passato è stato condotto da Federica Panicucci, il programma ha debuttato nella stagione 2021/2022 con la conduzione di Nicola Savino (passato ora a Tv8). E ora, dopo l’annuncio durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, iniziano ad emergere i nomi dei primi possibili concorrenti della trasmissione.

"Facevano gara a...": Belen-Canalis, la rivelazione (scomoda) di Paolo Kessisoglu

Secondo TvBlog, sempre ben informato sui fatti della televisione italiana, ci sarebbero già 5 personaggi famosi pronti a tornare sui banchi di scuola. Per loro una grande prova, difficilissima e semplice allo stesso tempo. Sembra un vero ossimoro, ma è proprio così. Torna Natasha Stefanenko, showgirl e conduttrice di origine russa che ha partecipato a Pechino Express. Poi Soleil Sorge, influencer ed ex gieffina, e Valeria Marini, la stella bionda per antonomasia. Ci sarà anche Ricky Tognazzi, uno degli attori e registi più amati di sempre.

Gianni Sperti di U&D in vacanza a in Egitto? "La maledizione del Nilo", rovinato

In totale, sempre secondo le ultimissime, ci sarebbero ben 25 celebrities in lista per partecipare a questo programma. Back to School torna con grandi ambizioni, da una parte quel 10% dell'ultima edizione. Dall'altra la voglia di sfoderare armi per combattere con lo scettro dello share.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.